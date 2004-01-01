Мурманск спортивный

На выставке будут представлены документы и фотографии мурманских спортсменов советских лет: Баланина Тимура Павловича, который был инициатором создания спортивной базы в Долине Уюта в Мурманске, Ванькова Бориса Ивановича, участника первенства мира по биатлону в 1958 году в Австрии, а также Беседина Михаила Ивановича, участника и призёра более 40 Праздников Севера, лауреата знака «Почётный ветеран спорта»

Также в витрине будут представлены награды и памятные подарки, среди которых кубок городского спорткомитета, который был вручен спортивной семье Смыковых – лауреатов городского конкурса «Лыжня зовёт» в 1982 году.