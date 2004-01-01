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Мурманск спортивный

Мини-выставка из цикла «Сделано в СССР»

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События: Выставки.

На выставке будут представлены документы и фотографии мурманских спортсменов советских лет: Баланина Тимура Павловича, который был инициатором создания спортивной базы в Долине Уюта в Мурманске, Ванькова Бориса Ивановича, участника первенства мира по биатлону в 1958 году в Австрии, а также Беседина Михаила Ивановича, участника и призёра более 40 Праздников Севера, лауреата знака «Почётный ветеран спорта»
Также в витрине будут представлены награды и памятные подарки, среди которых кубок городского спорткомитета, который был вручен спортивной семье Смыковых – лауреатов городского конкурса «Лыжня зовёт» в 1982 году.

Краеведческий музей
c 21 июня по 18 сентября
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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