Компания UltraMedia представляет серию легендарных вечеринок «Мурманск Против» в ночном клубе Pin Up!

В этот раз специальным гостем будет Sergey Sanchez, который будет играть против известного промоутера джазовых и клубных мероприятий, а теперь еще и ди-джея - Германа Рунова.

Sergey Sanchez

С 1995 года по сегодняшний день Сергей Санчес является одним из самых авторитетных и активных ди-джеев России, непрерывно представляющим публике лучшее, что рождается в мире танцевальной музыки. Его имя напрямую связано с популяризацией дип-хауса в нашей стране.

German RUNOV

Идейный вдохновитель компании UltraMedia, основатель серии вечеринок «Мурманск Против», «Мурманск ZA», «Ultra Party», «Ulta Sound», серии джазовых концертов «Jazz Time»...

За вертушки он встал чуть более двух лет назад и уже спустя несколько месяцев отыграл первый сет в на своем дне рождения с ди-джеем и музыкантом мирового масштаба Alexander Robotnick из Италии.

Музыкальные вкусы Германа обширны, поэтому и сеты получаются стилистически разнообразными и непредсказуемыми, но всегда «живыми» и драйвовыми, а миксы у него всегда интересные, так как треки идеально сочетаются друг с другом, образуя целую, единую картину и хочется переслушавать их не один раз.

Всем гостям флаер со скидкой 15% на мурманский бренд СЕВЕР.

Гостям пришедшим до 02:00 ночи СD c миксами Cергея Санчеса и Германа Рунова в подарок!

Предварительная продажа билетов в магазине Ultra, универмаг «Волна», магазин «Север», ТРК «Мурманск Молл».

Билеты за столики выкупать в кафе-лавка «Морошка» + чай и кофе на выбор!