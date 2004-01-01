Ограничения: до 14 лет

Ещё не до конца отзвучали фанфары велогонки в рамках фестиваля «Гольфстрим», а мы уже готовимся к следующей. Рады пригласить всех на новую велогонку!

Murmansk Kids Race 2017 – это велогонка проходящая по принципу коридора-лабиринта. Перепада высот нет. Лабиринт выставлен конусами и разметочной лентой.

Мы рады приветствовать всех кто увлекается велоспортом и приходит поддержать соревнования как участник или как зритель! Приходите! Участвуйте! Побеждайте! Вас ждут ценные призы!

К участию приглашаются беговелисты и велосипедисты в возрасте до 14 лет. Для участия не нужно обладать специальными навыками или уметь делать трюки. Нужно быть самым быстрым и уметь проходить резкие повороты.