Мурманск и мурманчане

Что такое Мурманск? Какой он самый крупный город за Полярным кругом? Чем живут и дышат его жители? На эти вопросы нельзя ответить кратко и однозначно.

Мурманск – это город-порт. Наш порт – один из важнейших транспортных узлов России, его история насчитывает уже более ста лет.

Мурманск – это Город-Герой! В годы страшной войны и тяжелейших кровопролитных сражений его жители не сдались врагу и отстояли родную землю! Подвиг наших земляков никогда не будет забыт!

Мурманск – это город-труженик! Во все времена это был край, куда ехали люди с сильным характером, которые не боятся испытаний и трудностей. Это край, где представлены самые суровые профессии, требующие от человека большой доли выдержки и бесстрашия.

Наш город уникальный! Край белого снега, царство белого дня и полярной ночи, но самая большая ценность столицы Заполярья – это его жители. Широта души и доброта наших земляков никогда и никого не оставляет равнодушным.

Все произведения, собранные в нашей экспозиции – это ода родному краю, признание в любви городу, в котором мы живём и которым гордимся.

Выставка из собрания актёра Драматического театра Северного флота Алексея Макарова и фондов МБУК «Выставочный зал г. Мурманска», посвящённая Дню города.

Место проведения выставки: г. Мурманск, пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).