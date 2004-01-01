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Мурманск-город сладкоежек

Традиционный праздник, посвященный Дню знаний

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События: Концерты, Праздники.

На главной сцене перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» возьмет старт большой веселый детский праздник с сюрпризами, конкурсами, песнями, розыгрышами и, конечно же, вкусным мороженым.

Здесь же развернется захватывающее театрализованное представление. Творческие коллективы заполярной столицы подарят гостям праздника свои лучшие номера.

Вокруг основной сцены будут организованы игровые интерактивные зоны. Здесь каждый сможет попробовать свои силы в конкурсах рисунков, стихов и других увлекательных играх. Особое праздничное настроение создаст фейерверк из воздушных шаров, а самых стойких ждут танцевально-спортивный марафон и дискотека.

Площадь Пять углов
1 сентября
13:00
Цены

Вход свободный

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