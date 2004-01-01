Murmansk Fashion Night

Гости мероприятия – Наташа Дригант (Москва), Гения Розен (Москва), парфюмерный эксперт Алексей Дубинский (Москва).

Презентация новых линий нишевого парфюма. Создание и показ total look − от платья до шлейфа дорогих духов. Беседы о стиле и красоте. Возможность выбрать подарок себе и любимым. Подведение итогов конкурса с вручением подарков от бутика «Лавка». А также SPA-подарки от партнёра мероприятия.

Музыкальное оформление вечера – Dr. Goodwin.