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Murmansk Fashion Night

Ночь изысканной моды

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События: Вечеринки.

Гости мероприятия – Наташа Дригант (Москва), Гения Розен (Москва), парфюмерный эксперт Алексей Дубинский (Москва).

Презентация новых линий нишевого парфюма. Создание и показ total look − от платья до шлейфа дорогих духов. Беседы о стиле и красоте. Возможность выбрать подарок себе и любимым. Подведение итогов конкурса с вручением подарков от бутика «Лавка». А также SPA-подарки от партнёра мероприятия.

Музыкальное оформление вечера – Dr. Goodwin.

7 небо
30 ноября
20:00
Цены

Телефон для справок и бронь столов по телефону: 70-88-77

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