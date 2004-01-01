Идея проведения фотоконкурса «Мурманск. 100 лет – 100 зим» принадлежит жителям заполярной столицы.

Первоначально фотопроект был приурочен к празднованию 100-летнего юбилея Города-Героя Мурманска и получил активную поддержку от городских властей и газеты «Вечерний Мурманск», в редакцию которой и присылали свои фото участники.

В конкурсе могли принять участие и профессионалы и фотографы-любители, в чьём творчестве любимый город занимает особое место.

Десятки снимков были опубликованы на страницах газеты. Лучшие из них стали украшением фотовыставки в городском Выставочном зале на 2-ом этаже Делового центра «Арктика».

Позднее у участников и призёров 2016 года родилась идея сделать фотопроект традиционным и снова подарить мурманчанам и гостям города возможность увидеть фотографии, наполненные искренней любовью к своей малой родине.

В 2018 году проект получил название «Мурманск. 100 лет – 100 зим. Продолжение следует…» В экспозицию вошли работы семи авторов: Михаила Аброськина, Ольги Засухиной, Натальи Кузьминых, Николая Серёгина, Романа Сорвина, Ксении Поповой и Олега Филонка.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22