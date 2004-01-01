Мурманск. 100 лет – 100 зим
Фотовыставка, подготовленная ко Дню города
Фотовыставка, подготовленная ко Дню города
Идея проведения фотоконкурса «Мурманск. 100 лет – 100 зим» принадлежит жителям заполярной столицы.
Первоначально фотопроект был приурочен к празднованию 100-летнего юбилея Города-Героя Мурманска и получил активную поддержку от городских властей и газеты «Вечерний Мурманск», в редакцию которой и присылали свои фото участники.
В конкурсе могли принять участие и профессионалы и фотографы-любители, в чьём творчестве любимый город занимает особое место.
Десятки снимков были опубликованы на страницах газеты. Лучшие из них стали украшением фотовыставки в городском Выставочном зале на 2-ом этаже Делового центра «Арктика».
Позднее у участников и призёров 2016 года родилась идея сделать фотопроект традиционным и снова подарить мурманчанам и гостям города возможность увидеть фотографии, наполненные искренней любовью к своей малой родине.
В 2018 году проект получил название «Мурманск. 100 лет – 100 зим. Продолжение следует…» В экспозицию вошли работы семи авторов: Михаила Аброськина, Ольги Засухиной, Натальи Кузьминых, Николая Серёгина, Романа Сорвина, Ксении Поповой и Олега Филонка.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22
Вход свободный
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