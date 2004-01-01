Murmanистика

Что такое городская среда?

Это не только улицы, вымощенные бетонной плиткой вместе с расставленными по своим местам скамьями и мусорными контейнерами, это комфортное пространство, наполненное смыслом и рассказывающее историю его жителей.

Мы приглашаем всех друзей севера принять участие в неделе интенсивного погружения в тему Арктического благоустройства, чтобы понять, как вдохнуть новую жизнь в город и приложить свою руку в создании новых смыслов.

Эксперты в области урбанистики со всей России совместно с северными дизайнерами расскажут о тернистом пути реализации идей и проектов улучшения качества городской среды.

Студентам предоставляется возможность выступить со своими предложениями, а также познакомиться лично с ведущими специалистами региона.

Совместными усилиями, в режиме «здесь и сейчас», будут разработаны и изготовлены инсталляции, установленные затем на территории студенческого кампуса Мурманского Арктического Государственного Университета.

Также, участники интенсива получат сертификат о приобретенных навыках и компетенциях.