Мурманчанки
Фотовыставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта
Фотовыставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта
Гости увидят более 20 портретов женщин различных профессий, которые внесли свой вклад в развитие города Мурманска.
В числе героинь фотовыставки – работники здравоохранения, телеведущие, известные спортсменки, работники культуры и другие.
Выставка графики Андрея Ветрогонского
Выставка, посвящённая 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) из Республики Афганистан