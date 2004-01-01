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Мурманчанки

Фотовыставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта

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События: Выставки.

Гости увидят более 20 портретов женщин различных профессий, которые внесли свой вклад в развитие города Мурманска.

В числе героинь фотовыставки – работники здравоохранения, телеведущие, известные спортсменки, работники культуры и другие.

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