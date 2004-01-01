MurmanVision
Полуфинал городского вокального конкурса
Полуфинал городского вокального конкурса
«MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.
Наши конкурсанты достойно справились со всеми конкурсными этапами, и теперь профессиональному жюри предстоит отобрать 10 лучших для участия в финале. Участники исполнят музыкальные композиции на свободную тему и представят их в соответствующем образе!
Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке «Молодежный центр гражданских инициатив» МАУ МП «Объединение молодежных центров».
Подробная информация в группе ВК
Вечер живой музыки. Выступают – Олег Щукин, Лолита, «ВасяНастя», Яра, «Космический Стас», Евгений Гоман и Анастасия Комарова, Marisse & All Rey, Алексей Рейман