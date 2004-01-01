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MurmanVision

Полуфинал городского вокального конкурса

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События: Концерты, Конкурсы.

«MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Наши конкурсанты достойно справились со всеми конкурсными этапами, и теперь профессиональному жюри предстоит отобрать 10 лучших для участия в финале. Участники исполнят музыкальные композиции на свободную тему и представят их в соответствующем образе!

Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке «Молодежный центр гражданских инициатив» МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Цены

Подробная информация в группе ВК

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