Мини-выставка, посвящённая 400-летию со дня рождения ведущего испанского живописца «золотого века», главы севильской школы Эстебана Мурильо.

На выставке будет представлена факсимильная репродукция картины, выполненная французскими фирмами. Техника её изготовления сложна, так как сочетает типографский способ с ручной доработкой. Репродукция с предельной точностью передаёт индивидуальные художественные качества оригинала, его материал, фактуру, почерк мастера, нюансы цвета и даже характер мазка.