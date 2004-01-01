«Дать всем дыма и раствориться в музыкальном неистовстве» - такой план у группы «Мураками» в этом туре.

После ухода басиста в коллективе произошли интересные изменения. Неожиданно поворот привёл к тому, что группа не готова к новому музыканту и было принято решение - не разрушать старую атмосферу. Музыка решила приобрести новый виток и существовать самостоятельно, порой, кажется, что даже отдельно от самой группы. Наконец-то ребята доверились своей интуиции, вкусу, пристрастиям, рифмам и пошли в отрыв.

«Никто не услышит, никто не узнает, никто не поймёт и не угадает, о чем плачет супермен...», - так поётся в их новой песне. Учите слова, слушайте старые хиты в новых аранжировках и получайте тысячи улыбок от Диляры Вагаповой на концерте группы «Мураками»!