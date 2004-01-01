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Мульторган

Органный концерт для детей

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События: Концерты.

Программа органного концерта: 

  • «Аллилуйя» из м/ф «Шрэк», музыка Леонардо Коэна
  • «Я на солнышке лежу» из м/ф «Львёнок и черепаха» (со скрипкой)
  • «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка», муз. Е.Крылатова.ю
  • «Голубой вагон» м/ф «Чебурашка», муз. Шаинского.
  • «Песня друзей» м/ф «Бременские музыканты» муз. Гладкова.
  • «Луч солнца золотого» из м/ф «Бременские музыканты» (со скрипкой)
  • Танец Феи Драже м/ф «Щелкунчик», муз. П. Чайковского.
  • «В пещере горного короля» Э. Григ.
  • Тема из м/ф «Фиксики» (со скрипкой)
  • «Пираты Карибского моря» муз. Джона Уильямса. 

Лауреат международных конкурсов Прасковья Таникова (скрипка).

Прасковья Таникова – старший преподаватель кафедры струнных инструментов Петрозаводской консерватории, художественный руководитель камерного оркестра Saturnalia. Родилась в Ленинграде. В 6 лет начала обучаться игре на скрипке. 

Александр Новоселов родился в Пермской области (Россия). Начал заниматься на фортепиано с семи лет в музыкальной школе при Кировском училище искусств. В 2003 году закончил Кировский колледж искусств по классу фортепиано, а в 2008 – Нижегородскую консерваторию по классам фортепиано (доцент С.В.Смирнов) и органа (профессор З.А.Скульскaя). В 2010 году закончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «орган» со степенью магистра искусств и гуманитарных наук. В 2013 году завершил образование в аспирантуре Санкт-Петербургской государственной консерватории по классу органа (профессор Д.Ф.Зарецкий).

Филармония
15 марта
14:00

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