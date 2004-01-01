Мульторган
Органный концерт для детей
Органный концерт для детей
Программа органного концерта:
Лауреат международных конкурсов Прасковья Таникова (скрипка).
Прасковья Таникова – старший преподаватель кафедры струнных инструментов Петрозаводской консерватории, художественный руководитель камерного оркестра Saturnalia. Родилась в Ленинграде. В 6 лет начала обучаться игре на скрипке.
Александр Новоселов родился в Пермской области (Россия). Начал заниматься на фортепиано с семи лет в музыкальной школе при Кировском училище искусств. В 2003 году закончил Кировский колледж искусств по классу фортепиано, а в 2008 – Нижегородскую консерваторию по классам фортепиано (доцент С.В.Смирнов) и органа (профессор З.А.Скульскaя). В 2010 году закончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «орган» со степенью магистра искусств и гуманитарных наук. В 2013 году завершил образование в аспирантуре Санкт-Петербургской государственной консерватории по классу органа (профессор Д.Ф.Зарецкий).