Мульторган

Программа органного концерта:

«Аллилуйя» из м/ф «Шрэк», музыка Леонардо Коэна

«Я на солнышке лежу» из м/ф «Львёнок и черепаха» (со скрипкой)

«Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка», муз. Е.Крылатова.ю

«Голубой вагон» м/ф «Чебурашка», муз. Шаинского.

«Песня друзей» м/ф «Бременские музыканты» муз. Гладкова.

«Луч солнца золотого» из м/ф «Бременские музыканты» (со скрипкой)

Танец Феи Драже м/ф «Щелкунчик», муз. П. Чайковского.

«В пещере горного короля» Э. Григ.

Тема из м/ф «Фиксики» (со скрипкой)

«Пираты Карибского моря» муз. Джона Уильямса.

Лауреат международных конкурсов Прасковья Таникова (скрипка).

Прасковья Таникова – старший преподаватель кафедры струнных инструментов Петрозаводской консерватории, художественный руководитель камерного оркестра Saturnalia. Родилась в Ленинграде. В 6 лет начала обучаться игре на скрипке.



Александр Новоселов родился в Пермской области (Россия). Начал заниматься на фортепиано с семи лет в музыкальной школе при Кировском училище искусств. В 2003 году закончил Кировский колледж искусств по классу фортепиано, а в 2008 – Нижегородскую консерваторию по классам фортепиано (доцент С.В.Смирнов) и органа (профессор З.А.Скульскaя). В 2010 году закончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «орган» со степенью магистра искусств и гуманитарных наук. В 2013 году завершил образование в аспирантуре Санкт-Петербургской государственной консерватории по классу органа (профессор Д.Ф.Зарецкий).