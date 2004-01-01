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МультиЁлка. Школа Волшебников.

Уникальный мультимедийный спектакль на большом экране

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События: Видеотрансляции, Спектакли, Новый год.

«МультиЁлка. Школа Волшебников» – это уникальный мультимедийный спектакль на огромном экране, рядом с которым оживают сказочные герои. Чары начнут действовать после взмаха волшебной палочки, которая выдается каждому гостю нашего спектакля. Спектакль погрузит в атмосферу Новогодней сказки. Зрители становятся учениками настоящей Школы Волшебников, где при помощи интерактивных волшебных палочек изучают магические заклинания, помогают сказочным героям спасти Новогодний праздник и встречают Деда Мороза.

Лапландия
23 декабря
12:00
14:00
16:00
Цены

 от 300 р.

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