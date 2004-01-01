«МультиЁлка. Школа Волшебников» – это уникальный мультимедийный спектакль на огромном экране, рядом с которым оживают сказочные герои. Чары начнут действовать после взмаха волшебной палочки, которая выдается каждому гостю нашего спектакля. Спектакль погрузит в атмосферу Новогодней сказки. Зрители становятся учениками настоящей Школы Волшебников, где при помощи интерактивных волшебных палочек изучают магические заклинания, помогают сказочным героям спасти Новогодний праздник и встречают Деда Мороза.