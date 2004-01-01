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Мультивалютная крипто платформа alpha-cash

Cеминар Alpha Cash об итогах, результатах, планах на будущее и о том, как увеличить свой капитал

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События: Семинары.

Мурманск, кто еще не с нами? Приходите на семинар Alpha Cash. Ведет мероприятие Елена Кинчева. 

Мы расскажем вам о наших итогах, результатах, планах на будущее и о том, как увеличить свой капитал. 

  • Вы узнаете о компании Alpha-cash
  • Мы расскажем о криптовалютной платёжной системе AlphaPay
  • Когда выйдет приложение  Alpha-cash для iOS и Android
  • Мы расскажем о всех предстоящих новинках 2018 года, что в планах, а что уже сделано AlphaBroker, AlphaWallet, AlphaPayments 
  • Как зарабатывают на криптовалюте? Правильное инвестирование, ICO, трейдинг, межбиржевая торговля, майнинг.
  • В чем будущее технологии блокчейн и биткоина? Прогнозы ведущих аналитиков, тренды на рынке криптовалюты и то, на что стоит обратить внимание именно вам.
  • Прогнозы по курсу криптовалюты на декабрь 2017 и весь 2018 год.

Мероприятие пройдет в конференц-зале «Санкт-Петербург». 

Все вопросы можно задать по телефону +7 (911) 340-85-36 или пишите Елене Кинчевой.

AZIMUT
7 декабря
19:00
Цены

Вход свободный, но количество мест ограниченно

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