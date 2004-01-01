Мультикультурная литература Европы и США

Публичная лекция из цикла «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»

Очередную лекцию из цикла «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе» прочитает известный мурманский филолог Марина Наумлюк. Тема лекции – мультикультурализм в современной западной литературе.

Понятие мультикультурализма будет проанализировано в свете современных культурологических теорий и в контексте книги Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций».

Слушатели узнают, как отображаются в современной европейской и американской литературе модели взаимоотношений представителей разных культур, проблемы расовой, этнической, региональной, религиозной идентификации. Среди авторов, творчество которых будет рассмотрено на лекции – европейские писатели Фредерик Бегбедер, Кадзио Исигуро, Мишель Уэльбек, Ханне Эрставик, представители американской мультикультурной словесности Эми Тан, Джумпа Лахири, Джеффри Евгенидис, Томас Корагессан-Бойл, Эдгар Лоренс Доктороу, Тони Моррисон, Иосип Новакович, Дон Делилло.