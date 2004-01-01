133706

Мультикультурная литература Европы и США

Публичная лекция из цикла «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Лекции.

Очередную лекцию из цикла «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе» прочитает известный мурманский филолог Марина Наумлюк. Тема лекции – мультикультурализм в современной западной литературе.

Понятие мультикультурализма будет проанализировано в свете современных культурологических теорий и в контексте книги Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций».

Слушатели узнают, как отображаются в современной европейской и американской литературе модели взаимоотношений представителей разных культур, проблемы расовой, этнической, региональной, религиозной идентификации. Среди авторов, творчество которых будет рассмотрено на лекции – европейские писатели Фредерик Бегбедер, Кадзио Исигуро, Мишель Уэльбек, Ханне Эрставик, представители американской мультикультурной словесности Эми Тан, Джумпа Лахири, Джеффри Евгенидис, Томас Корагессан-Бойл, Эдгар Лоренс Доктороу, Тони Моррисон, Иосип Новакович, Дон Делилло.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?