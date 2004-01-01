Ограничения: 3+

«МультиШоу» – это новые концертные технологии для детей и взрослых. Мы проводим современные детские спектакли с использованием интерактивных светящихся гаджетов. Таким образом каждый наш гость становится полноценным участником Шоу.

«МультиКосмос» – это мультимедийный спектакль на большом профессиональном экране в сопровождении аниматоров – космических рейнджеров Астры и Лео, где все дети – участники увлекательной миссии, которые с помощью светодиодных браслетов управляют действием на экране.

Зрители узнают о том, как устроена солнечная система, какие планеты входят в нее, удивятся космическим открытиям человечества и просторам Вселенной. Все зрители станут учениками Космической академии и вместе с героями совершат путешествие по планетам и космическому пространству, выполняя увлекательные задания.