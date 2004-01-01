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Мультифантазия

Детский концерт в Филармонии

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События: Концерты.

Программа концерта:

Мультифантазия для органа (Ну погоди - Антошка - Приключения Незнайки - Крокодил Гена и другие известные мелодии из советских мультфильмов)

Песня «Облака-белогривые лошадки» из мультфильма «Трям – здравствуйте!» (Музыка В. Шаинского. Слова С. Козлова)

Г. Гладков Фантазия для органа на темы мультфильма «Бременские музыканты»

«Притворная песня трубадура» и «Луч солнца золотого» (Муз. Г. Гладкова, слова Ю.Энтина)

П.И. Чайковский Вальс из балета «Спящая красавица»

«Песня кота Матвея» из фильма «Маша и Витя против Диких гитар» (Муз. Г. Гладкова, слова Ю.Энтина)

П.И. Чайковский Марш, Танец Феи Драже, Русский танец из сюиты к балету «Щелкунчик» переложение для органа

Две песни Кота Леопольда («Кручу-кручу» –«Если добрый ты»)

Д. Крамер Диснейленд (Фантазия на темы диснеевских мультфильмов)

Мультфильм «Летучий корабль» «Песня Вани Печника» – Фантазия на темы «Летучего корабля»-«Песня Водяного» (Гладков – Энтин)

Фантазия для органа на темы современных мультфильмов «Смешарики», «Фиксики», «Феи Винкс», «Монстер Хай», «Гравити Фолз»

Песенка друзей (Ничего на свете лучше нету) из м-ф «Бременские музыканты» (Г. Гладков- Ю.Энтин)

Филармония
25 января
14:00
Цены

250 р.

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