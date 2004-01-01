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МУЛЬТ-ЧЕЛЛЕНДЖ

Уличная галерея работ областного конкурса семейного творчества

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События: Выставки.

Когда? Каждый день.
Во сколько? В любое время.
Где? Возле областной «Кировки», прям под якорями.

В преддверии Международного Дня защиты детей (1 июня) во Дворце культуры прошел конкурс семейного творчества «МУЛЬТ-ЧЕЛЛЕНДЖ».

Участникам необходимо было воспроизвести («воссоздать») один кадр из отечественного или зарубежного мультфильма доступными средствами фотосъемки в стиле «косплей»; совместить с помощью фотоколлажа полученный кадр с кадром из выбранного мультфильма и опубликовать фотоколлаж в личном аккаунте в социальной сети Вконтакте, а что у них получилось смотрите на нашей выставке.

ДК им. С.М. Кирова
c 6 по 31 июля

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