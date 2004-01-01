МУЛЬТ-ЧЕЛЛЕНДЖ
Уличная галерея работ областного конкурса семейного творчества
Уличная галерея работ областного конкурса семейного творчества
Когда? Каждый день.
Во сколько? В любое время.
Где? Возле областной «Кировки», прям под якорями.
В преддверии Международного Дня защиты детей (1 июня) во Дворце культуры прошел конкурс семейного творчества «МУЛЬТ-ЧЕЛЛЕНДЖ».
Участникам необходимо было воспроизвести («воссоздать») один кадр из отечественного или зарубежного мультфильма доступными средствами фотосъемки в стиле «косплей»; совместить с помощью фотоколлажа полученный кадр с кадром из выбранного мультфильма и опубликовать фотоколлаж в личном аккаунте в социальной сети Вконтакте, а что у них получилось смотрите на нашей выставке.
Виртуальная выставка о млекопитающих Мурманской области
Высттавка книжной иллюстрации