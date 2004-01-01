Муха-Цокотуха
Премьера спектакля! Для самых маленьких (2-4 лет)
Премьера спектакля! Для самых маленьких (2-4 лет)
В преддверии Нового Года Бабушка Пчела делает приготовления к появлению гостей: греет самовар, раскладывает праздничные угощения и готовится поведать зрителям историю о гостеприимной и доброй хозяйке, Мухе-Цокотухе, попавшей однажды в большую беду.
Спектакль расскажет о том, как важно помогать другим, не бояться препятствий и смело смотреть страху в глаза.
Режиссер – постановщик: Петр Васильев
Художник-сценограф: Алевтина Торик
Композитор: Николай Морозов
В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина.
350 р.