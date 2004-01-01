146085

Муха-Цокотуха

Премьера спектакля! Для самых маленьких (2-4 лет)

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

В преддверии Нового Года Бабушка Пчела делает приготовления к появлению гостей: греет самовар, раскладывает праздничные угощения и готовится поведать зрителям историю о гостеприимной и доброй хозяйке, Мухе-Цокотухе, попавшей однажды в большую беду.

Спектакль расскажет о том, как важно помогать другим, не бояться препятствий и смело смотреть страху в глаза.

Режиссер – постановщик: Петр Васильев 

Художник-сценограф: Алевтина Торик 

Композитор: Николай Морозов

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина.

Театр кукол
21 декабря
17:30
c 24 по 25 декабря
15:00
17:30
26 декабря
12:30
15:00
27 декабря
15:00
17:30
28 декабря
12:30
15:00
30 декабря
10:00
Цены

350 р.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?