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Мудрый японец Кензо Такада

Выставка из цикла «Короли грёз», посвящённая японскому модельеру и дизайнеру Кензо Такаде

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События: Выставки.

Его называли лучшим японским модельером в Европе, первым японцем в Париже, основавшим собственный бренд (Kenzо), и самым знаменитым европейцем японского происхождения. В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Kenzo разных лет из частных коллекций. Как и одежду, их отличает невероятный стиль, уникальность и характер самого автора.

Художественный музей
c 13 сентября по 15 октября
Цены

Информация по телефону: 450-385

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