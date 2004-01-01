Мудрый японец Кензо Такада

Его называли лучшим японским модельером в Европе, первым японцем в Париже, основавшим собственный бренд (Kenzо), и самым знаменитым европейцем японского происхождения. В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Kenzo разных лет из частных коллекций. Как и одежду, их отличает невероятный стиль, уникальность и характер самого автора.