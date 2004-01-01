Ограничения: 18+

Давненько у нас не было качественного брейкса?! Мы начинаем новую серию вечеринок «Mr. Breaks». На этих вечеринках мастера ломанных ритмов, которые играют его не первый год, а кто-то и не первый десяток лет, будут радовать нас качественным саундом.

На первом же мероприятии серии нас порадуют: Aystep, Frozzy, 2b4u и Amurich.

Ждём всех любителей данного направления, так же тех кто любит качественную музыку.