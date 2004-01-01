143038

Mr. Breaks

Вечеринка в Гарине!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Давненько у нас не было качественного брейкса?! Мы начинаем новую серию вечеринок «Mr. Breaks». На этих вечеринках мастера ломанных ритмов, которые играют его не первый год, а кто-то и не первый десяток лет, будут радовать нас качественным саундом.

На первом же мероприятии серии нас порадуют: Aystep, Frozzy, 2b4u и Amurich.

Ждём всех любителей данного направления, так же тех кто любит качественную музыку.

Гарин
11 июня

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?