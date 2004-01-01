Mr. Breaks
Вечеринка в Гарине!
Давненько у нас не было качественного брейкса?! Мы начинаем новую серию вечеринок «Mr. Breaks». На этих вечеринках мастера ломанных ритмов, которые играют его не первый год, а кто-то и не первый десяток лет, будут радовать нас качественным саундом.
На первом же мероприятии серии нас порадуют: Aystep, Frozzy, 2b4u и Amurich.
Ждём всех любителей данного направления, так же тех кто любит качественную музыку.
Отмечаем День России!
Праздничная вечеринка в лофт-баре «Чердак»