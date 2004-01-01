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Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского. Настоящая, пусть и маленькая, опера композитора Ефрема Подгайца обязательно придется вам по душе! Это тот камерный спектакль в репертуаре Детского музыкального театра, с которого можно начать знакомство с оперой. А, как говорила Наталия Сац, «чем раньше ребенок соприкоснется с миром большой музыки, тем его связь с ней будет прочнее». Настоящие артисты, красочные декорации и костюмы, отсутствие затемнения (спектакли идут днем, при дневном свете) – все это сделано для того, чтобы маленький человек, впервые попавший в театр, мог бы узнать, что такое опера, но при этом чувствовал бы себя спокойно.

Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев.

Режиссер-постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов.

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац называют лучшим детским музыкальным театром в мире. Конечно, есть другие детские музыкальные театры, но такого гигантского оперного театра со своим симфоническим оркестром в несколько сотен человек, со своей оперной и балетной труппой – такого нет нигде в мире! Этот театр был делом жизни Наталии Сац.