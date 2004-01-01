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Мой мыльный Мурманск 2017

Традиционный ежегодный семейный фестиваль

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События: Акции, Флэшмоб.

На площади «Пять углов» состоится ежегодное мероприятие «Мой мыльный Мурманск». Организаторы  творческое объединение «51 Чемодан Позитива» и «Дом Молодежи».

В этом году мы вернемся к истокам проведения классического дрим-флешмоба. Массовый запуск мыльных пузырей состоится ровно в 18:00.

Не забудьте взять с собой мыльные пузыри!

Шаманьте Солнце!

Мероприятие согласовано с администрацией города Мурманска.

Цены

Вход свободный

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