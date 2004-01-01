Мой мыльный Мурманск 2017
Традиционный ежегодный семейный фестиваль
Традиционный ежегодный семейный фестиваль
На площади «Пять углов» состоится ежегодное мероприятие «Мой мыльный Мурманск». Организаторы – творческое объединение «51 Чемодан Позитива» и «Дом Молодежи».
В этом году мы вернемся к истокам проведения классического дрим-флешмоба. Массовый запуск мыльных пузырей состоится ровно в 18:00.
Не забудьте взять с собой мыльные пузыри!
Шаманьте Солнце!
Мероприятие согласовано с администрацией города Мурманска.
Вход свободный