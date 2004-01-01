Мой Мурманск
Городской краеведческий квест
Городской краеведческий квест
Привет, друг! И вновь настало время показать свои краеведческие знания и разгадать самые интересные загадки любимого города!
Молодежный культурный центр объявляет старт приема заявок на городской квест«Мой Мурманск».
Хорошо ориентируешься в центре города и видел все достопримечательности, прекрасно знаком с историей столицы Заполярья?
Срочно собирай команду знатоков-краеведов, чтобы отправиться в путешествие! Тебе предстоит погрузиться в прошлое, решать головоломки, выполнять задания и, конечно, селфиться.
Поторопись принять участие в увлекательнейшем мероприятии этой осени!
Команды-победители будут награждены памятными призами!
Для участия в квесте необходимо подать командную заявку в срок до 30 сентября 2020 года в Google-форме по ссылке.