Привет, друг! И вновь настало время показать свои краеведческие знания и разгадать самые интересные загадки любимого города!

Молодежный культурный центр объявляет старт приема заявок на городской квест«Мой Мурманск».

Хорошо ориентируешься в центре города и видел все достопримечательности, прекрасно знаком с историей столицы Заполярья?

Срочно собирай команду знатоков-краеведов, чтобы отправиться в путешествие! Тебе предстоит погрузиться в прошлое, решать головоломки, выполнять задания и, конечно, селфиться.

Поторопись принять участие в увлекательнейшем мероприятии этой осени!

Команды-победители будут награждены памятными призами!

Для участия в квесте необходимо подать командную заявку в срок до 30 сентября 2020 года в Google-форме по ссылке.