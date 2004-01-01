Мой Мурманск – севера частица

Клуб «Художественная роспись» основан на базе отдела народного искусства и ремесел Мурманского Художественного музея. Руководитель – Трыханкина Татьяна Григорьевна.

Клуб насчитывает 20 человек различного возраста и различных профессий, объединенных любовью к народному искусству. Члены клуба занимаются изучением народных росписей: истории возникновения, композиции, цветового решения. Клуб активно участвует в городских, областных выставках, ярмарках.

На выставке представлен проект клуба с одноименным названием, который включает в себя сюжетные работы о жизни Мурманска и северного края.

Дополняет экспозицию проект «Северный олень» – работы с изображением оленя в стиле северных росписей: борецкой, пермогорской, мезенской, а также с изображением саамских узоров.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2