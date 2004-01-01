145837

Мой город М

Выставка живописи, батика и росписи по коже Марины и Марии Таран

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Приглашаем вас посетить выставку живописи, батика и росписи по коже Марины и Марии Таран, при участии Майи Илатовской «Мой город М».

Выставка посвящена всем детям и всем взрослым, которые когда-то были детьми и городу нашего детства, каким его видят только дети и некоторые взрослые, сохранившие в душе немного детства. Городу, наполненному волшебными превращениями, говорящими птицами и рыбами, сказочными домами и деревьями, таинственными механизмами, запускающими ветер...

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22

Городской выставочный зал
c 17 ноября по 4 декабря
Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?