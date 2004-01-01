Выставка живописи, батика и росписи по коже Марины и Марии Таран

Приглашаем вас посетить выставку живописи, батика и росписи по коже Марины и Марии Таран, при участии Майи Илатовской «Мой город М».

Выставка посвящена всем детям и всем взрослым, которые когда-то были детьми и городу нашего детства, каким его видят только дети и некоторые взрослые, сохранившие в душе немного детства. Городу, наполненному волшебными превращениями, говорящими птицами и рыбами, сказочными домами и деревьями, таинственными механизмами, запускающими ветер...

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22