Motorhead. Трибьют
Концерт московской рок-банды «TomCat»
Концерт московской рок-банды «TomCat»
Московская рок-банда TomCat, исполняющая как песни собственного сочинения, так и каверы на популярные рок группы 70-80-90 х годов прошлого века, на 25-летие коллектива решила сделать подарок себе и преданным фанатам. После трагического ухода из жизни лидера и основателя группы Motörhead – Лемми Килмистера, ребята организовали проект MotoCat, который сосредоточился только на творчестве английской Мотобашки! Имиджево выдержанное выступление содержит в себе песни из различных временных периодов Motörhead и постоянно обновляется, но как всегда под финал концерта звучат Killed by death, Bomber, Ace of Spades, Overkill!
350-500 р.
Легенды 90х – Сергей «Чиж» Чиграков и его команда исполнят свои незыблемые хиты «О любви», «Фантом», «Ты ушла рано утром», «Вечная молодость»...
Музыкальный концерт от регионального проекта «Шиш да Малина orchestra»