Motorhead. Трибьют

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Московская рок-банда TomCat, исполняющая как песни собственного сочинения, так и каверы на популярные рок группы 70-80-90 х годов прошлого века, на 25-летие коллектива решила сделать подарок себе и преданным фанатам. После трагического ухода из жизни лидера и основателя группы Motörhead – Лемми Килмистера, ребята организовали проект MotoCat, который сосредоточился только на творчестве английской Мотобашки! Имиджево выдержанное выступление содержит в себе песни из различных временных периодов Motörhead и постоянно обновляется, но как всегда под финал концерта звучат Killed by death, Bomber, Ace of Spades, Overkill!