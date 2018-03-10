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Motorhead. Трибьют

Концерт московской рок-банды «TomCat»

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Ограничения: 16+
События: Концерты.

Московская рок-банда TomCat, исполняющая как песни собственного сочинения, так и каверы на популярные рок группы 70-80-90 х годов прошлого века, на 25-летие коллектива решила сделать подарок себе и преданным фанатам. После трагического ухода из жизни лидера и основателя группы Motörhead – Лемми Килмистера, ребята организовали проект MotoCat, который сосредоточился только на творчестве английской Мотобашки! Имиджево выдержанное выступление содержит в себе песни из различных временных периодов Motörhead и постоянно обновляется, но как всегда под финал концерта звучат Killed by death, Bomber, Ace of Spades, Overkill!

Rock'n'Roll music bar
26 января
20:00
Цены

350-500 р.

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