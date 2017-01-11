Авторский проект, посвященный шедеврам изобразительного искусства.

«Идея такой телепрограммы возникла достаточно неожиданно, – рассказывала Паола Дмитриевна. – Я готовила многотомную научную работу об истории европейского искусства. У книги точно такое же название – «Мост над бездной». В основу легли лекции, которые я много лет читала своим студентам на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Но так получилось, что у одного из моих студентов, Андрея Зайцева, возникла мысль превратить этот курс лекций в телепрограмму, выпустить беседы в эфир. Название и для книги, и для программы было выбрано неслучайно, ведь образ моста – это образ мировой культуры, без которой мы бы не состоялись как цивилизация».

Автор и ведущая: Паола Волкова.

Режиссер: Андрей Зайцев.

Цикл получил награду «Клуба телепрессы» по итогам телесезона 2012/2013 «за емкое представление истории мировой живописи как многопланового мегасюжета».

Расписание:

11.01.2017 – «Альбрехт Дюрер. Меланхолия» (26 минут)

18.01.2017 – «Андрей Рублев. Троица» (26 минут)

25.01.2017 – «Веласкес. Менины» (26 минут)