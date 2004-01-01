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Впервые на новой сцене Мурманской областной филармонии Московский балет представит гала-концерт с участием артистов Государственного Академического Большого театра: Александра Смольянинова и Марии Мишиной. В его программе – фрагменты лучших спектаклей, шедевров балетной классики. Артисты представят самые интересные и яркие номера из знаменитых балетов на одной сцене в один вечер.

Программа вечера обещает немало сюрпризов и приятно удивит балетоманов. Артисты покажут публике свои любимые номера, пользующиеся особой популярностью у зрителей. Некоторые хореографические шедевры будут в новой интерпретации.

Новые открытия и неповторимое ощущение соприкосновения с прекрасным – все это подарит гала-концерт на новой сцене Мурманской областной филармонии.

Александр Смольянинов – солист Большого театра. Основы профессии А. Смольянинов получил в Школе классического танца (руководитель Г. Ледях), педагогом начинающего танцовщика был Б. Рахманин. С 2003 до 2006 года Александр был солистом «Русского балета» - известной труппы, которой руководит В. Гордеев. В составе этого коллектива он исполнил партию Базиля из популярного спектакля «Дон Кихот», созданного на музыку Минкуса А. Горским. Артист блистал в роли Щелкунчика-принца, исполнял па де труа в «Лебедином озере». Начиная с 2006 года, Александр Смольянинов вошел в состав ГАБТ. Его репертуар расширялся с каждым сезоном. Он сыграл Арлекина из рождественской сказки «Щелкунчик». В 2007 году в Большом театре решили поставить балет «В комнате наверху», одним из солистов в нем был именно А. Смольянинов. Еще одной оригинальной ролью, в которой он появлялся перед зрителями, стал Чиполлоне-отец в спектакле по известной сказке Дж. Родари. В этом спектакле Александр Смольянинов исполнял главную роль – Чиполлино. В творческом багаже артиста имеются такие персонажи, как Замарашка из балета, созданного по произведению К. Чуковского «Мойдодыр». Он был занят в «Гамлете» в роли Лаэрта, сыграл Гортензио и танцевал во многих других постановках.



Мария Мишина – артистка балета Большого театра. Родилась в г. Семипалатинске (Казахстан). В 2009 г. окончила Московскую государственную академию хореографии (педагог Елена Боброва) и была принята в балетную труппу Большого театра. Репетирует под руководством Светланы Адырхаевой. Артистка балетной труппы Большого театра Мария Мишина удостоена III премии (старшая группа) Международного конкурса Ю. Григоровича «Молодой балет мира» (Сочи). Мария Мишина – актер, чье имя известно в Москве и за ее пределами благодаря ролям во многих спектаклях. Эти постановки были с восторгом встречены маститыми театральными критиками и простыми зрителями во многом благодаря непревзойденному актерскому мастерству.