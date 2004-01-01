148342

Московская графика

Выставка произведений московских художников

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Произведения московских художников составляют значительную часть фонда графики и образуют музейную коллекцию. Она объединяет свыше семисот произведений оригинальной и печатной графики, с преобладанием последней. Коллекция представительна в авторском отношении и охватывает ХХ столетие: наиболее ранние листы выполнены в 1920-е годы, поздние датируются 1990-ми годами. Наиболее полно представлено послевоенное искусство художников Москвы 1950-1980-х годов. Искусство довоенного и военного времени представлено небольшим количеством работ.

Коллекция формировалась путем передачи произведений из собраний Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Мурманского областного краеведческого музея и благодаря дарению авторов и их родственников.

Собрание московской графики отражает основные темы отечественного изобразительного искусства ХХ века. В коллекции представлены произведения ведущих мастеров московской школы графики. Она иллюстрирует интерес художников к печатной графике и ее доминирование над оригинальной во второй половине ХХ века.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?