Московская графика

Произведения московских художников составляют значительную часть фонда графики и образуют музейную коллекцию. Она объединяет свыше семисот произведений оригинальной и печатной графики, с преобладанием последней. Коллекция представительна в авторском отношении и охватывает ХХ столетие: наиболее ранние листы выполнены в 1920-е годы, поздние датируются 1990-ми годами. Наиболее полно представлено послевоенное искусство художников Москвы 1950-1980-х годов. Искусство довоенного и военного времени представлено небольшим количеством работ.

Коллекция формировалась путем передачи произведений из собраний Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Мурманского областного краеведческого музея и благодаря дарению авторов и их родственников.

Собрание московской графики отражает основные темы отечественного изобразительного искусства ХХ века. В коллекции представлены произведения ведущих мастеров московской школы графики. Она иллюстрирует интерес художников к печатной графике и ее доминирование над оригинальной во второй половине ХХ века.