Mosh Party

Собираем для вас лучшие CORE коллективы региона – как старые, так и совсем молодые! От вас требуется хорошее настроение, умение и желание мошить – ждем сёркл питы, краудсерфинг, стену смерти, байдарки и вертухи! Не стесняйтесь в хореографии!

Играют:

Any Key (Никель)

Наконец-то эти опытные металкорщики из приграничного Никеля доберутся до нас, чтобы раздать вам качественного материала по самое не балуйся!

Suspect Under Pressure

Моднейшая дэз метал группа Мурманска всегда играет на самых мощных вечеринках – так что мы просто не могли их не пригласить! Будет замес, как обычно!

The Light Before We Land

Молодые, но крайне сыгранные ребята с вкуснейшим металкорным материалом – самое то помошить!

Folium Nova

Поддержит наше шоу эта молодая качевая альтернативная банда, которая уже много раз топтала сцену Дока и создавала нехилый грув!

Чтобы пройти на шоу за 150 р., нужно сделать репост записи себе на стену и держать там до дня шоу. Сделавшие репост пишут свое имя на стену группы.