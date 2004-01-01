«Театр музыкантов» удивил самим своим появлением: как всегда сложно поверить, что здесь и сейчас – в наше время на нашей сцене – совершается открытие, запускается проект, аналогов которому в мире нет.

Четверо музыкантов – скрипки – Алексей Завгородный и Павел Цветков, альт – Тимур Муракаев и виолончель – Григорий Горячев – за полтора часа на сцене уводят нас в свой мир, с которым не хочется прощаться. К которому нужно и важно возвращаться, прикасаться, посидеть рядом, увидеть, услышать, почувствовать. Зачем? Чтобы на вопрос «а так можно?» Получить уверенный ответ «ДА!». Так можно: смеяться, танцевать, кувыркаться, кататься на роликах, прыгать, стоять на голове и при этом точно следовать музыкальной партитуре. Кто умеет танцевать и играть на скрипке? Попробуйте это сделать одновременно. Получилось? Не расстраивайтесь, у этих парней тоже получилось не сразу. Была цель, было желание, о препятствиях никто не говорил. Те, кто задумывался на минуту, что «так невозможно», не прошли кастинг. Те, кто прошли, выпустили второй спектакль.

«MoscowBoys» – классический струнный квартет, ставящий устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему обязательно нужно играть музыку, чинно усевшись на стуле? Почему в одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком? Если так владеть инструментом, хореографией, акробатикой, мастерством пантомимы, актерской игрой, то «невозможное возможно».