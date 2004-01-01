Морское сословие
Спектакль по рассказам Б. В. Шергина
Спектакль по рассказам Б. В. Шергина
Борис Викторович Шергин – русский писатель, фольклорист, публицист и художник, известный историями из жизни поморов. Проникновенно и с любовью он описывает землю Русского Севера, её просторы и главное её богатство – людей. В спектакле прозвучат волнующие душу рассказы о русском человеке, о становлении характера и героическом труде поморов, о нравственной силе, внутреннем свете и «сердечном веселье». Борис Шургин пишет: «У человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя».
Исполнители спектакля: Сергей Старостин, Татьяна Бондаренко.
Сергей Старостин (Москва) – композитор, аранжировщик, вокалист, мультиинструменталист, корифей авторского фолка и этно, собиратель русского фольклора, участник легендарного «Moscow Art Trio», главный научный сотрудник Государственного центра русского фольклора.
Татьяна Бондаренко (Москва) – выпускница ГИТИС, актриса театра и кино, участница филармонических и театральных проектов, голос канала «Культура» Радио России.
Заказ билетов по телефону: 42-25-89. Количество мест ограничено.
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