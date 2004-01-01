Морское сословие

Борис Викторович Шергин – русский писатель, фольклорист, публицист и художник, известный историями из жизни поморов. Проникновенно и с любовью он описывает землю Русского Севера, её просторы и главное её богатство – людей. В спектакле прозвучат волнующие душу рассказы о русском человеке, о становлении характера и героическом труде поморов, о нравственной силе, внутреннем свете и «сердечном веселье». Борис Шургин пишет: «У человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя».

Исполнители спектакля: Сергей Старостин, Татьяна Бондаренко.

Сергей Старостин (Москва) – композитор, аранжировщик, вокалист, мультиинструменталист, корифей авторского фолка и этно, собиратель русского фольклора, участник легендарного «Moscow Art Trio», главный научный сотрудник Государственного центра русского фольклора.

Татьяна Бондаренко (Москва) – выпускница ГИТИС, актриса театра и кино, участница филармонических и театральных проектов, голос канала «Культура» Радио России.