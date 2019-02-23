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Морские песни бардов

Проект «Бард-вагон» с новой программой

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Ограничения: 6+
События: Концерты.

Тяга к неизведанному, победа над стихией, романтика путешествий издавна привлекала к себе художников, поэтов, композиторов (и, конечно же, бардов) увлекая их в дальние странствия по морских просторам. Среди бардов есть и те, кто связан с морем по роду своей профессиональной деятельности, как профессор океанологии Александр Городницкий, кто-то ходил в навигации, как журналист Юрий Визбор, кто-то воспевал морскую стихию, находясь на Курильских островах, как Юлий Ким. Разумеется, после таких приключений не могли не родиться морские песни. В программе прозвучат : песни классиков (Ю.Визбор, А.Городницкий, Ю.Ким, С.Никитин, В.Берковский, В.Матвеева, Б.Вахнюк… ) и современных авторов (А.Киреев, О.Чикина, дуэт А.Гейнц- С.Данилов .)

Участники проекта «Бард-вагон» – лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты:

  • Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта)
  • Ирина Христианова (вокал, перкуссия)
  • Константин Паникаровский (аккордеон, фортепьяно, мелодион)
  • Сергей Миронов (акустический бас, вокал)
  • Александр Пикалев (саксофоны) 

Филармония
23 февраля 2019
16:00
Цены

600-800 р.

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