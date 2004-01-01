Александра Серапионовна Хрусталева (1912-2004) - настоящая «морская легенда», единственная женщина - судовой механик на Мурмане. Окончив Архангельское мореходное училище, она с 1931 года оказалась в Мурманске – механиком на судах, в береговых службах тралового флота и рыбного порта. Александра Серапионовна много лет, до выхода на пенсию в 1968 году, преподавала судомеханические дисциплины в Мурманском мореходном училище.

Выставка знакомит с книгами А. С. Хрусталевой, написанными в жанре документально-художественной прозы: «Здесь мой причал», «На полубаке», «Бриллианты моей бабушки». Это воспоминания Александры Серапионовны об учебе в Архангельском мореходном техникуме, работе в море и в Мурманском мореходном училище.

В издании «Родные души: невыдуманные рассказы» к истории своей семьи добавились воспоминания родных и близких об этой удивительной женщине с необыкновенной судьбой, ставшей легендой при жизни.

Вся семья Александры Серапионовны литературная. Её муж, Николай Николаевич Блинов, оба сына, Николай и Борис, - писатели, хорошо знакомые мурманчанам. «Библиотека - литературный музей им. Н.Н. Блинова» популяризирует творческое наследие этой писательской династии. Её сотрудниками подготовлен оптический диск «Александра Хрусталева: Женщина из морского братства», который включает видео и аудио архивы Александры Серапионовны, интересные фотографии. Большой интерес представляет аудио книга произведений литературной династии «Город с морским характером».