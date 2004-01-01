Выставочный зал города Мурманска приглашает гостей на новогоднюю семейную театрально - игровую программу "Морозко".

Сделаем куклу своими руками

Разыграем настоящее театральное действие на столе

Зарядимся праздничным новогодним настроением

Традиция семейного творчества имеет в России давнюю историю. Одним из видов домашнего досуга были семейные театры, часто импровизированные «театры на столе», куклы-персонажи, декорации и реквизит в которых создавались членами семьи разных поколений часто прямо в процессе представления. "Театр на столе" - прекрасный повод отвлечься от повседневных дел, погрузиться в сказку и подарить маленький праздник своим детям!