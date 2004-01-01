Морозко
Новогодняя семейная театрально-игровая программа
Новогодняя семейная театрально-игровая программа
Выставочный зал города Мурманска приглашает гостей на новогоднюю семейную театрально - игровую программу "Морозко".
Традиция семейного творчества имеет в России давнюю историю. Одним из видов домашнего досуга были семейные театры, часто импровизированные «театры на столе», куклы-персонажи, декорации и реквизит в которых создавались членами семьи разных поколений часто прямо в процессе представления. "Театр на столе" - прекрасный повод отвлечься от повседневных дел, погрузиться в сказку и подарить маленький праздник своим детям!
600 р.
Вход по предварительной записи.
Тел. 8(8152) 42-86-68, 42-45-86
Режим работы: вт - сб с 10.00 до 18.00.