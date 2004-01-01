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Морозко

Новогодняя семейная театрально-игровая программа

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События: Игра, Мастер-класс.

Выставочный зал города Мурманска приглашает гостей на новогоднюю семейную театрально - игровую программу "Морозко".

  • Сделаем куклу своими руками
  • Разыграем настоящее театральное действие на столе
  • Зарядимся праздничным новогодним настроением

Традиция семейного творчества имеет в России давнюю историю. Одним из видов домашнего досуга были семейные театры, часто импровизированные «театры на столе», куклы-персонажи, декорации и реквизит в которых создавались членами семьи разных поколений часто прямо в процессе представления. "Театр на столе" - прекрасный повод отвлечься от повседневных дел, погрузиться в сказку и подарить маленький праздник своим детям!

Городской выставочный зал
c 19 по 20 декабря
11:00
13:00
15:00
c 26 по 27 декабря
11:00
13:00
15:00
c 2 по 6 января 2021
11:00
13:00
15:00
c 7 по 10 января 2021
11:00
13:00
15:00
Цены

600 р.

Вход по предварительной записи.
Тел. 8(8152) 42-86-68, 42-45-86

Режим работы: вт - сб с 10.00 до 18.00.

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