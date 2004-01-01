Морис Утрилло. Постеры

Морис Утрилло (1883-1955) – французский живописец-пейзажист.

В ранней молодости был увлечен пейзажами К. Моне и А. Сислея. К 1908-1909 годам формируется его собственный стиль. Бело-розовые стены домов, теснящихся вдоль кривых улочек, холодное серо-голубое небо – мотивы его пейзажей. Художник великолепно чувствовал цельность и ясность архитектуры старых соборов, он писал «Нотр-Дам», «Сен-Дени».

К началу 1920-х годов Утрилло становится популярен в художественной среде. Всемирную известность художнику принесли его картины с изображениями Монмартра – древнего уголка Парижа, сохранившего свое своеобразие и до наших дней. Живописная манера автора широкая и мягкая, мазок выразителен, колористическая гамма способствует передаче лирического настроения.

На выставке представлена факсимильная репродукция «Зимний пейзаж» из коллекции «Дар Нади Леже».