Морис Утрилло. Постеры
Выставка из коллекции «Дар Нади Леже»
Выставка из коллекции «Дар Нади Леже»
Морис Утрилло (1883-1955) – французский живописец-пейзажист.
В ранней молодости был увлечен пейзажами К. Моне и А. Сислея. К 1908-1909 годам формируется его собственный стиль. Бело-розовые стены домов, теснящихся вдоль кривых улочек, холодное серо-голубое небо – мотивы его пейзажей. Художник великолепно чувствовал цельность и ясность архитектуры старых соборов, он писал «Нотр-Дам», «Сен-Дени».
К началу 1920-х годов Утрилло становится популярен в художественной среде. Всемирную известность художнику принесли его картины с изображениями Монмартра – древнего уголка Парижа, сохранившего свое своеобразие и до наших дней. Живописная манера автора широкая и мягкая, мазок выразителен, колористическая гамма способствует передаче лирического настроения.
На выставке представлена факсимильная репродукция «Зимний пейзаж» из коллекции «Дар Нади Леже».
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