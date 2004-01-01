Море. Солнце. Крым.

Крым… Древняя Таврида… Земля киммерийцев и скифов, тавров и сарматов, греков и армян, готов и гуннов, хазар и печенегов, половцев и русов, генуэзцев и татар, украинцев и великороссов. На протяжении столетий за этот черноморский полуостров боролись крупнейшие державы мира. Неслучайно позднее Крым называли «малой сценой всемирной истории». В 1783 году, после нескольких русско-турецких войн, Крым вошел в состав Российской империи, а спустя пять лет, его посетила императрица Екатерина II. Государыня по достоинству оценила не только стратегическое значение полуострова и способствовала строительству флота в Севастополе, но и райскую красоту крымской природы. Император Николай I строит в Нижней Ореанде первый в Крыму царский дворец. Затем возводит императорские дворцы в Ливадии, Массандре. Не отстают, а подчас и опережают ведомство царского двора, российские вельможи – Воронцовы, Голицыны, Панины. На протяжении второй половины XIX века южное побережье Крыма украшается роскошными дворцами. Полуостров становится популярным местом отдыха петербургской и московской аристократии. Постепенно на крымских берегах появляются и более демократичные дачные постройки, которые снимали на лето для отдыха представители российской интеллигенции. Для А.П. Чехова, А.И. Куприна, А.С. Грина, М.А. Волошина и многих, многих других писателей Крым стал не только местом отдохновения, но и давал творческий импульс для создания новых произведений.

С 1870-х годов Крым облюбовали живописцы. Вслед за феодосийцами И.К. Айвазовским и Л.Ф. Лагорио, воспевавшим Крым как свою родину, на полуостров на этюды стали приезжать и другие художники. Их вдохновляла эпическая красота природы Крыма, своеобразие национальных традиций местных жителей, горы у моря, татарские сакли и жизнь рыбаков, – вот излюбленные мотивы произведений того времени. Художники стремились передать спокойствие, особую гармонию и умиротворение крымских пейзажей. В начале XX столетия в работах, посвященных Крыму, преобладала уже другая тема – радость отдыха, солнце и море, цветы и фрукты, – что соответствовало освоению полуострова как курортного места. Пережив смутное время революции и гражданской войны, Крым начал формироваться как всесоюзная здравница. И именно в таком качестве остался в памяти и до сих пор любим многими россиянами. Уже в 1930-е годы советские художники едут на этюды в Крым, чтобы запечатлеть дома отдыха советских трудящихся, и, тем самым показать достижения страны в первые послереволюционные десятилетия. С 1960-х годов Крым полюбили «дикие туристы», как называли отдыхающих, организовывавших свой отдых самостоятельно. Палатки и походы в горы, песни и стихи у костра – таковы приметы этого отдыха. По-новому осмысляется и крымская земля художниками, стремящимися передать в своих работах не столько реальные виды Крыма, сколько его сокровенную суть, знаковый смысл.

Выставка «Море. Солнце. Крым» посвящена Крыму как месту отдыха. На ней представлено 69 произведений художников ХIХ-ХХ веков из собрания Ярославского художественного музея. Живописцы и графики разной известности и степени таланта, представители разных стилистических направлений объединены любовью к этому южному курорту, желанием сохранить и воплотить в красках свои крымские впечатления.