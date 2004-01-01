134170

More Amore

Вечеринка в Gray Goose!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Давно «не выгуливали» лёгкое платье? Отпуск не скоро, а на море тянет? 2 июня специально для всех, кто собирается в отпуск, мечтает о Лазурном береге или только вернулся из Сочи, играет Юрий Магомаев (старший). А 3 июня объявим бойкот мурманской непогоде и будем всю ночь притягивать жаркое солнце летними хитами в исполнении арт-группы Gray Goose и, конечно, наших гостей. Курс на отпускное настроение проложит Андрей Балконский, а соблюдение нехитрого дресс-кода награждается бесплатным исполнением любимой композиции.

Gray Goose
2 июня
20:00
3 июня
00:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 999-777

Смотрите также

127606127606
00
Суббота в Чердаке
3 июня
Чердак

Атмосфера полнейшего угара на танцполе под квинтэссенцию электроники, рока, баса и ритм-энд-блюза с фанком

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?