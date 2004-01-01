More Amore

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Давно «не выгуливали» лёгкое платье? Отпуск не скоро, а на море тянет? 2 июня специально для всех, кто собирается в отпуск, мечтает о Лазурном береге или только вернулся из Сочи, играет Юрий Магомаев (старший). А 3 июня объявим бойкот мурманской непогоде и будем всю ночь притягивать жаркое солнце летними хитами в исполнении арт-группы Gray Goose и, конечно, наших гостей. Курс на отпускное настроение проложит Андрей Балконский, а соблюдение нехитрого дресс-кода награждается бесплатным исполнением любимой композиции.