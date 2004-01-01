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Моральный кодекс

Концерт советской и российской рок-группы

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Основанная под занавес 80-х группа «Моральный кодекс» не перестаёт делать музыку, многими признаваемую эталонной, как с точки зрения содержания, так и по качеству звучания. Объединив ироничный биг-бит с нео-романтикой и танцевальным рок-н-роллом, Сергей Мазаев сотоварищи вывели уникальную творческую формулу, остающуюся актуальной на протяжении всех этих лет.

ДК им. С.М. Кирова
19 сентября
19:00

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