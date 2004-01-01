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Монолог женщины

Спектакль рассказывает о любви и о красоте женщины языком лирики и пластики

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Это яркое обращение к чувствам зрителя – временами грустное, временами смешное, временами драматическое.

В основе спектакля стихотворения известных советских классиков и современных поэтов – Р. Рождественского, А. Ахматовой, Е. Евтушенко, Э. Асадова, В. Нежного, К. Султановой, а также музыкальные композиции – Ludovico Einaudi; Roger David Glover; Ian Gillan; Jon Lord; Richard Hugh Simonsson Oscar Bengt; Zingmark Magnus Gustaf и др.

Режиссёр-постановщик – Екатерина Сенченко

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Наталья Авдеева

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов

Постановка пластических этюдов – Вячеслав Бурцев

В спектакле заняты: заслуженная артистка России Елена Царёва; артисты – Анна Будовская, Юлия Васькова, Светлана Лебедева, Маргарита Османова, Олеся Трум.

Атлантика
10 февраля
19:00
26 февраля
19:00
Цены

400-600 р.

Билетная касса: 520-522

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