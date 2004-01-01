Монолог женщины
Спектакль рассказывает о любви и о красоте женщины языком лирики и пластики
Спектакль рассказывает о любви и о красоте женщины языком лирики и пластики
Это яркое обращение к чувствам зрителя – временами грустное, временами смешное, временами драматическое.
В основе спектакля стихотворения известных советских классиков и современных поэтов – Р. Рождественского, А. Ахматовой, Е. Евтушенко, Э. Асадова, В. Нежного, К. Султановой, а также музыкальные композиции – Ludovico Einaudi; Roger David Glover; Ian Gillan; Jon Lord; Richard Hugh Simonsson Oscar Bengt; Zingmark Magnus Gustaf и др.
Режиссёр-постановщик – Екатерина Сенченко
Художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Наталья Авдеева
Художник по свету – Павел Куделькин
Музыкальное оформление – Анатолий Шахов
Постановка пластических этюдов – Вячеслав Бурцев
В спектакле заняты: заслуженная артистка России Елена Царёва; артисты – Анна Будовская, Юлия Васькова, Светлана Лебедева, Маргарита Османова, Олеся Трум.
400-600 р.
Билетная касса: 520-522
Психологическая комедия положений, которая построена на остроумных диалогах.
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена