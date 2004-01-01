Монолог женщины

Спектакль рассказывает о любви и о красоте женщины языком лирики и пластики

Ограничения: 16+

Это яркое обращение к чувствам зрителя – временами грустное, временами смешное, временами драматическое.

В основе спектакля стихотворения известных советских классиков и современных поэтов – Р. Рождественского, А. Ахматовой, Е. Евтушенко, Э. Асадова, В. Нежного, К. Султановой, а также музыкальные композиции – Ludovico Einaudi; Roger David Glover; Ian Gillan; Jon Lord; Richard Hugh Simonsson Oscar Bengt; Zingmark Magnus Gustaf и др.

Режиссёр-постановщик – Екатерина Сенченко



Художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Наталья Авдеева



Художник по свету – Павел Куделькин



Музыкальное оформление – Анатолий Шахов



Постановка пластических этюдов – Вячеслав Бурцев



В спектакле заняты: заслуженная артистка России Елена Царёва; артисты – Анна Будовская, Юлия Васькова, Светлана Лебедева, Маргарита Османова, Олеся Трум.