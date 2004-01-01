МолоКОЛА-ФЕСТ

В программе фестиваля: народное гуляние, игры, конкурсы, для детей электромобили и батут, призы от партнеров фестиваля совхозов «Полярная звезда» и «Тулома», ярмарка мясо-молочной продукции от производителей, козье молоко, фестивальная линия «Народное качество» -дегустация молочной продукции, концертная программа с участием творческих коллективом Мурманской области (Фолк-фьюжн проект «Иван-чай» г.Кола, дуэт «Нега» п.Тулома, детский вокальный коллектив «Акватория» г.Полярный, «DANAY- SHOW» г.Мурманск и др.).

Хорошее настроение обеспечено! Приходите!

Место проведения: стадион в поселке Междуречье

Фестиваль организован администрацией Кольского района Мурманской области, Администрацией сельского поселения Междуречье, «Междуреченским сельским домом культуры» и ДК Ленинского округа г.Мурманска.