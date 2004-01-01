Молодёжная экспедиция «Териберка 2018»

Выездной психологический тренинг для юношей и девушек от 14 лет

Мы приглашаем в увлекательное путешествие по интереснейшим уголкам Кольской земли! Во время путешествия вы увидите уникальные памятники истории и культуры, услышите легенды и были, прикоснётесь к следам Великой Отечественной войны.

Наша молодёжная экспедиция это:

про настоящую взрослую жизнь

про ответственность

про труд

про выбор жизненного пути

про смелость, мужество и стойкость

А также это: встречи со старыми друзьями и новые знакомства, чудесные вечера у костра в кругу единомышленников, увлекательная морская рыбалка, жизнь в суровой заполярной тундре в палаточном городке на берегу Баренцева моря, встреча с уникальными памятниками времён Великой Отечественной войны и многое-многое другое…

Количество участников ограничено! Заявки на участие принимаются до 10 июня 2018 года.