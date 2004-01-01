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Молодёжная экспедиция «Териберка 2018»

Выездной психологический тренинг для юношей и девушек от 14 лет 

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События: Тренинг.

Мы приглашаем в увлекательное путешествие по интереснейшим уголкам Кольской земли! Во время путешествия вы увидите уникальные памятники истории и культуры, услышите легенды и были, прикоснётесь к следам Великой Отечественной войны.

Наша молодёжная экспедиция это:

  • про настоящую взрослую жизнь
  • про ответственность
  • про труд
  • про выбор жизненного пути 
  • про смелость, мужество и стойкость

А также это: встречи со старыми друзьями и новые знакомства, чудесные вечера у костра в кругу единомышленников, увлекательная морская рыбалка, жизнь в суровой заполярной тундре в палаточном городке на берегу Баренцева моря, встреча с уникальными памятниками времён Великой Отечественной войны и многое-многое другое…

Количество участников ограничено! Заявки на участие принимаются до 10 июня 2018 года.

Териберка
c 21 по 26 августа
Цены

Справки по телефонам: 232-161, +79062912762

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