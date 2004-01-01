Молодёжь Мурмана – 2017

В экспозиции будут представлены работы студентов, сделанные по учебному плану и работы, которые создавались во внеучебное время.

Выставка проводится 1 раз в 2 года и пройдет в Художественном музее в шестой раз. Среди профессий, по которым обучаются выставляемые студенты – архитекторы, дизайнеры, специалисты по полиграфической продукции, педагоги. Жанры, в которых будут представлены работы – пейзаж, натюрморт, портрет, архитектурные проекты, эскизные разработки коллекций одежды и другие. Основная идея мероприятия – раскрыть потенциал творческой молодёжи, повысить профессиональный рост участников и активизировать выставочную деятельность молодых художников.