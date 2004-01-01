Молодые, творческие, перспективные

Мурманская областная научная библиотека приглашает на встречу с Мурманским детско-юношеским клубом авторской песни «Гравицапа». Это молодые музыканты, их возраст от 14 до 21 года. Ребята объединены единой целью – сохранение и популяризация жанра авторской песни как уникального отечественного культурного явления. Клуб был образован в 2005 году. Жизнь клуба – это не только игра на гитаре и разучивание новых песен, это еще и активное участие в фестивалях, организация ежегодной областной молодёжной конференции «Сверим наши струны», благотворительная деятельность.

На встрече молодые музыканты расскажут о себе, исполнят песни из своего репертуара.