Молодые, талантливые и перспективные

Мурманск – город творческой молодежи. У нас много талантливых ребят во всех сферах: увлеченных художников, музыкантов, писателей, креативных дизайнеров и авангардных поэтов. Мурманская областная научная библиотека приглашает на встречу с молодыми талантами.

На творческой встрече будет звучать классическая и эстрадная музыка в исполнении студентов Мурманского колледжа искусств и учащихся Детских музыкальных школ №№ 3, 5.

Полина Симончик – победитель конкурса «Студент года», куратор фестиваля «Всемирный день поэзии» прочитает стихи, а студенческое научно-творческое объединение «МОДЕРНизм» продемонстрирует свои творческие работы в области изобразительного искусства и графики. Приглашаем на встречу всех желающих.