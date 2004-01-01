«Молодые & Успешные» – это популярный областной образовательный проект, который направлен на вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области.

В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.

В центре «Лапландия» состоится творческая встреча с кандидатом биологических наук, научным сотрудником лаборатории альгологии (исследование водорослей-макрофитов северных морей) Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН, Дмитрием Пуговкиным.

Дмитрий расскажет о специфике своей профессиональной деятельности, направленной на изучение роли бурых водорослей и бактерий в процессах очищения морской среды от нефтяных углеводородов. Также Дмитрий поделится жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.

Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос молодому учёному.

На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций.