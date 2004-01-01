Молодая поэзия Заполярья

Вечер посвящен памяти поэта, публициста, журналиста, заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина Мурманска - Виктора Леонтьевича Тимофеева.

Гостями вечера станут победители и участники масштабного мурманского фестиваля «Капитан Грэй» для молодых поэтов и писателей, являющегося региональным этапом одного из крупнейших творческих событий России, Межвузовского литературного форума им. Николая Гумилева «Осиянное слово».

Принять поэтическую эстафету Заполярья предстоит молодым талантам. Елена Захарова и Дарья Высоцкая уже успели выпустить свои первые книги. У других победителей конкурса «Капитан Грэй»: Екатерины Щукиной, Николая Косухи, Марии Беляевой - еще все впереди.

На вечере прозвучат стихи молодых авторов, представителей «среднего» поколения мурманских поэтов – Дмитрия Коржова и Ильи Виноградова. В исполнении Елены Фоминой и Александра Базанова прозвучат песни на стихи поэтов Севера.