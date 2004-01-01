145737

Молитва и спиричуэлс

Абонемент «Магия органа». Даниэль Зарецкий (орган) и Галина Сидоренко (меццо-сопрано).

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 12+
События: Концерты.

Программа концерта

I отделение

  • И.С.Бах. Концерт для органа соль-мажор в 3-х частях BWV 592
  • Г.Ф.Гендель. Речитатив и ария Ombra mai fu из оперы Ксеркс
  • А.Вивальди. Ария Sposa son disprezzata из оперы Баязет
  • И.С.Бах. Bereite dich, Zion! из Рождественской мессы
  • В.А.Моцарт. Laudamus te из Мессы c-moll
  • И.С.Бах. Две хоральные фантазии из Органной Мессы
  • Дж.Россини. Fac ut portem из Stabat Mater
  • Ш.Гуно. Вечерняя молитва
  • П.Масканьи. Ave Maria
  • Л.Люцци. Ave Maria

II отделение

  • Ш.М.Видор. Аджио и Токката из Органной симфонии N 5 фа-мажор
  • Монсальватж Колыбельная негритенку
  • Спиричуэлс Deep river
  • Where you there when they crucified my Lord
  • Peter on de sea, sea,sea,sea
  • Sometimes I feel like a motherless child
  • Let my people gone
  • Every time I feel de spirit


Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.

Впервые Даниэль Зарецкий и Галина Сидоренко выступили вместе в Мурманской филармонии 27 января 2017 г. с программой «Ave Maria и шедевры барокко». Приглашаем на новую встречу с замечательным дуэтом. Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию как органист и пианист. Является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов, Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии. Концертирует с 1986 года. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал 7 компакт-дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде. 

Заслуженная артистка России Галина Сидоренко – одна из самых ярких и интересных музыкантов современного Петербурга. Она обладает обширным оперным и камерным репертуаром, стилистический диапазон которого простирается от произведений Моцарта до джаза и новой музыки. Регулярно выступает в лучших оперных театрах, с ведущими симфоническими оркестрами и сольными программами в городах России, Европы и Америки.

Галина Сидоренко хорошо знакома заполярным поклонникам классического вокала, ведь она – давний друг нашей филармонии и не раз выступала с концертами не только в зале филармонии, но и в городах области. Надеемся, что новая встреча с этой замечательной певицей доставит вам удовольствие.

Филармония
23 декабря
17:00
Цены

Купить электронный билет

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?