Молитва и спиричуэлс
Абонемент «Магия органа». Даниэль Зарецкий (орган) и Галина Сидоренко (меццо-сопрано).
Абонемент «Магия органа». Даниэль Зарецкий (орган) и Галина Сидоренко (меццо-сопрано).
Программа концерта
I отделение
II отделение
Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.
Впервые Даниэль Зарецкий и Галина Сидоренко выступили вместе в Мурманской филармонии 27 января 2017 г. с программой «Ave Maria и шедевры барокко». Приглашаем на новую встречу с замечательным дуэтом. Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию как органист и пианист. Является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов, Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии. Концертирует с 1986 года. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал 7 компакт-дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде.
Заслуженная артистка России Галина Сидоренко – одна из самых ярких и интересных музыкантов современного Петербурга. Она обладает обширным оперным и камерным репертуаром, стилистический диапазон которого простирается от произведений Моцарта до джаза и новой музыки. Регулярно выступает в лучших оперных театрах, с ведущими симфоническими оркестрами и сольными программами в городах России, Европы и Америки.
Галина Сидоренко хорошо знакома заполярным поклонникам классического вокала, ведь она – давний друг нашей филармонии и не раз выступала с концертами не только в зале филармонии, но и в городах области. Надеемся, что новая встреча с этой замечательной певицей доставит вам удовольствие.