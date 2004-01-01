Молитва и спиричуэлс

Ограничения: 12+

Программа концерта

I отделение





И.С.Бах. Концерт для органа соль-мажор в 3-х частях BWV 592

Г.Ф.Гендель. Речитатив и ария Ombra mai fu из оперы Ксеркс

А.Вивальди. Ария Sposa son disprezzata из оперы Баязет

И.С.Бах. Bereite dich, Zion! из Рождественской мессы

В.А.Моцарт. Laudamus te из Мессы c-moll

И.С.Бах. Две хоральные фантазии из Органной Мессы

Дж.Россини. Fac ut portem из Stabat Mater

Ш.Гуно. Вечерняя молитва

П.Масканьи. Ave Maria

Л.Люцци. Ave Maria

II отделение

Ш.М.Видор. Аджио и Токката из Органной симфонии N 5 фа-мажор

Монсальватж Колыбельная негритенку

Спиричуэлс Deep river

Where you there when they crucified my Lord

Peter on de sea, sea,sea,sea

Sometimes I feel like a motherless child

Let my people gone

Every time I feel de spirit



Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.



Впервые Даниэль Зарецкий и Галина Сидоренко выступили вместе в Мурманской филармонии 27 января 2017 г. с программой «Ave Maria и шедевры барокко». Приглашаем на новую встречу с замечательным дуэтом. Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию как органист и пианист. Является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов, Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии. Концертирует с 1986 года. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал 7 компакт-дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде.

Заслуженная артистка России Галина Сидоренко – одна из самых ярких и интересных музыкантов современного Петербурга. Она обладает обширным оперным и камерным репертуаром, стилистический диапазон которого простирается от произведений Моцарта до джаза и новой музыки. Регулярно выступает в лучших оперных театрах, с ведущими симфоническими оркестрами и сольными программами в городах России, Европы и Америки.

Галина Сидоренко хорошо знакома заполярным поклонникам классического вокала, ведь она – давний друг нашей филармонии и не раз выступала с концертами не только в зале филармонии, но и в городах области. Надеемся, что новая встреча с этой замечательной певицей доставит вам удовольствие.